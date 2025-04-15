Gazeteci Bahadır Özgür'e hapis cezası

Gazeteci Bahadır Özgür hakkında 2022 yılında katıldığı bir kitap fuarında yaptığı konuşma nedeniyle hapis cezası verildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Özgür hakkında 2 Ekim 2022'de Mudanya Kitap Fuarı’nda yaptığı konuşma nedeniyle Mudanya Cumhuriyet Savcılığı tarafından, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve yargı organlarını aşağılamak' suçlamasıyla dava açıldı.

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Özgür hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mudanya 1. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek ceza davasını 22 Mayıs 2024 tarihinde açtı.

Mahkeme heyeti, davanın son duruşmasında 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Karar, "hükmün açıklanmasının geriye bırakılması" nedeniyle ertendi.

AHMET ŞIK İLE BİRLİKTE KİTAP FUARINA KATILMIŞTI

Bahadır Özgür, yaklaşık iki buçuk yıl önce Türkiye İşçi Patisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile beraber Mudanya Kitap Fuarı’nda bir söyleşiye katılmıştı.

Özgür; Timur Soykan, Ahmet Şık, Ertuğrul Mavioğlu ve Hakkı Özdal ile beraber kaleme aldıkları, “Duvar: Sedat Peker’in İtiraf, İfşa ve İddiaları” başlıklı kitabın içeriğine dair konuşmuştu. Kitapta Susurluk’tan başlayıp bugünkü uyuşturucu ticaretine, Sezgin Baran Korkmaz’ın kara para davasına, Ayhan Bora Kaplan’ın bir suç örgütü lideri olarak yükselişine ve mafya-siyaset ilişkilerine dair kapsamlı araştırmalar bulunuyor.

Özgür, fuardaki konuşmasında, Uğur Mumcu’nun “Papa-Mafya-Ağca” araştırmasından başlayarak bugüne kadar süreklilik arz eden mafya-siyaset-devlet ilişkilerini ve bu süreçte açılan davaların neden sonuçlandırılamadığını anlatmıştı.