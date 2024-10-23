Gazeteci Barış Kaşıkçı yaşamını yitirdi

1992-1999 yılları arasında Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanlığı yapan ve Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Barış Kaşıkçı tedavi gördügü hastanede hayatını kaybetti. Gazeteci Kaşıkçı'nın cenazesi 26 Ekim Cumartesi günü Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Parlamento Muhabirleri Derneği'nden yapılan açıklamada, "Bir süredir tedavi görmekte olan eski başkanlarımızdan, Onur Kurulu Üyemiz Barış Kaşıkcı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Barış Kaşıkçı, gazetecilik mesleğine parlamento muhabirliğine ve PMD'ye olan çok önemli katkıları ile hepimiz için örnek bir kişilik ve meslek büyüğümüzdü. Kendisi sadece bir gazeteci değil, aynı zamanda fikirleri, duruşu ve dostluklarıyla hatırlanacak değerli bir insandı. Vefatı PMD ve gazetecilik camiasında yeri doldurulmaz bir boşluk bırakmıştır. Barış Kaşıkcı'yı rahmet ve saygıyla uğurlarken, ailesine sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: