Gazeteci Can Ataklı hakkında flaş gelişme! Bahçeli haberi yüzünden soruşturma başlatılmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Can Ataklı hakkında flaş gelişme! Bahçeli haberi yüzünden soruşturma başlatılmıştı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Can Ataklı hakkında savcılık adli kontrol talep edildi. Ataklı hakkında adli kontrolle serbest bırakılma kararı verildi.

25 Mart tarihinde gazeteci Can Ataklı'nın Youtube kanalında ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasıyla alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanan haber hakkında Can Ataklı'ya "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçu" yöneltildi.

Can Ataklı, bugün ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Savcıya ifade veren Ataklı, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili paylaşımı nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ataklı için yurtdışı çıkış yasağı kondu.

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