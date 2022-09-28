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  • Kemal Özkiraz'a saldırının ardından Gazeteci Canan Kaya'dan açıklama: Başıma bir şey gelirse, sorumlusu Hadi Özışık’tır

Kemal Özkiraz'a saldırının ardından Gazeteci Canan Kaya'dan açıklama: Başıma bir şey gelirse, sorumlusu Hadi Özışık’tır

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'ın Tele1'de canlı yayına katıldıktan birkaç gün sonra saldırıya uğramasının ardından yayının diğer konuğu gazeteci Canan Kaya, Hadi Özışık tarafından hedef gösterildi. Bunun üzerine Kaya, "Başıma bir şey gelirse, sorumlusu Hadi Özışık isimli şahıstır." açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 10:53
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Gazeteci Canan Kaya'dan açıklama: Başıma bir şey gelirse, sorumlusu Hadi Özışık’tır

Kemal Özkiraz'a saldırının ardından Gazeteci Canan Kaya'dan açıklama: Başıma bir şey gelirse, sorumlusu Hadi Özışık’tır
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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 24 Eylül akşamı Tele1'de ekranlara gelen Günden Özel programına katılmıştı. Burada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özkiraz, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki çocuğuyla parkta otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Olay gündemdeki sıcaklığını korurken, programın bir diğer konuğu Gazeteci Canan Kaya Sedat Peker'in açıklamalarıyla uzun süre günden olan Hadi Özışık tarafından hedef gösterildi. 

YouTube hesabından yaptığı yayında Kaya'nın Tele1'deki açıklamalarından alıntı yapan Özışık, Kaya'nın görüntülerine de yer vererek eleştirilerini sürdürdü.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE, SORUMLUSU HADİ ÖZIŞIK’TIR"

Özışık'ın sözlerine Twitter hesabından Peker'in açıklamalarını hatırlatarak yanıt veren Kaya, "Bugünden itibaren başıma bir şey gelirse, sorumlusu Hadi Özışık isimli şahıstır." ifadelerini kullandı.

"İKİ SALDIRININ AYNI GÜN OLMASI TESADÜF DEĞİLDİR"

Tele1 TV Program Koordinatörü Selin Yurdakul Şahin, yaşanan gelişmelere ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi günü programımızda Soylu’nun görevden alınacağı iddiasını konuştuk. İki konuğumuz bugün saldırıya uğradı. @ckayacanan bir YouTube yayınında hedef gösterildi, @avrasyaanket yumruklandı. Bu iki saldırının aynı gün olması tesadüf değildir. Şiddetle kınıyorum."

CANAN KAYA NE DEMİŞTİ?

Canan Kaya 24 Eylül'de katıldığı TELE1 yayınında, AKP Genel Merkezi’nden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir kaynağa dayandırdığı kulis bilgilerini aktarmıştı. Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevden alınacağına yönelik bir hazırlık içerisinde olduğunu ve Soylu’nun kendisine yakın isimleri başka bakanlıklarda memur olarak görevlendirdiğini söylemişti.

Kaya, görevden alınacağını bilen bakanların kendisine yakın isimleri başka bakanlıklarda görevlendirmesinin bir gelenek olduğunu ve bakanların arkasında bir iz bırakmak için bunu yaptığını ifade etmişti.

Kaya son olarak Süleyman Soylu’nun yerine geleceği konuşulan Faruk Çelik isminin AKP kulislerinde zayıf bir şekilde konuşulduğunu belirtmişti.

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A Aydın
28.09.2022 11:26
Yıllarca onun bunun kucağında iktidar yalakalığı yapanlar hala ortalıkta gezebiliyor. Pes  
 
M. T
28.09.2022 11:14
Sedat Peker bu Hadi ile kardeşi hakkında açıklamalarda bulundu da hükümet duymazdan geldi .  
 
Baron Oflu
28.09.2022 11:08
Sedat Peker ilk paylaşımında Özışık kardeşlerin videolarını yayınlayacak. Artık siz çok oldunuz ... Hadi hadi yavrum güle güle  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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