Gazeteci Candaş Tolga Işık'a Ahmet Minguzzi tehdidi!

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de bir bit pazarında bıçaklanarak öldürülmüştü.

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bu olay sonrası gazeteci Candaş Tolga Işık Ahmet Minguzzi'nin acılı ailesini programa davet ettiği duyurdu. Ancak bu duyuru sonrası ünlü gazeteci ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

PROGRAMA DAVET EDECEĞİNİ DUYURDU

Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; "Evlatları hiç tanımadığı biri tarafından öldürüldü. Yetmedi, oğullarının mezarına saldırdılar. Şimdi de neredeyse her gün katilin yakınları ve bir çete tarafından tehdit ediliyorlar. 15'inde katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi bu hafta Az Önce Konuştum'da konuğum olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Volkan Konak ve Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı yaşatılacak

TEHDİT EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Program duyurusundan sonra tehdit edildiğini söyleyen Işık şu sözlerle duruma tepki gösterdi:

Programı yapmamam için beni tehdit ediyorlar. Vız gelir tırıs gider. 18'den küçük çocukları kriminalize edip sonra da suç makinasına çeviren bu çete, Minguzzi davasıyla ilgilenen kim varsa el çektirmeye çalışıyor. Anne, baba ve teyzeye koruma verildi. Düpedüz organize suç örgütü olan bu dosyaya asayiş şube niye bakıyor? Bir şehirden tüm Türkiye'ye suç işletiyorlar, tehditler savuruyorlar daha organize bir suç olabilir mi?

NE OLMUŞTU?

24 Ocak’ta Kadıköy’de kaykay malzemesi almak isteyen Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında yaşanan tartışma sonrası, Minguzzi bıçaklanarak ağır yaralanmış, yerdeyken tekmelendiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı.

Olayın ardından tutuklanan iki sanığın yargı süreci devam ederken, Minguzzi 9 Şubat’ta yaşamını yitirmişti.