Gazeteci Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: AA
Gazeteci Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu

Zonguldak Kozlu'da, Gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük, fındık bahçesinde ölü bulundu.

Zonguldak Kozlu'da, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük, fındık bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Erdal Küçük'ten (74) haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı.

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Küçük'ün, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki fındık bahçesinde hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçük'ün cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

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