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Gazeteci Cenap Elmas hayatını kaybetti

Kocaeli'nde yalnız yaşayan emekli gazeteci Cenap Elmas hayatını kaybetti. Cenap Elmas'ın öldüğü su dışarı taşınca anlaşıldı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 12:44
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Gazeteci Cenap Elmas hayatını kaybetti.

Gazeteci Cenap Elmas hayatını kaybetti
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Kocaeli basın camiasının sevilen ve tanınan isimlerinden olan, uzun yıllar yerel gazetelerde, ulusal gazete ve ajanslarda polis muhabiri olarak görev yapan Cenap Elmas(67), bu sabaha karşı tek başına yaşadığı Körfez Güney Mahallesi Fetih Caddesi No:6 adresindeki evinde hayatını kaybetti. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyesi Cenap Elmas, 1990’lı yılların başında Green Card başvurusu yapmış ve Amerikan vatandaşlığına geçmişti. Uzun süre Amerika’da yaşayan Elmas, 1994-95’de Türkiye’ye dönmüş ve yerel gazetelerde polis muhabiri olarak çalışmaya devam etmişti.

Elmas'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Körfez Hacı Muharrem Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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