Gazeteci Ceren Kaynak İskit son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Ceren Kaynak İskit, Ankara'da dün mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nden kaldırılan 37 yaşındaki gazetecinin cenazesi İskit Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İskit’i son yolculuğuna meslektaşları, arkadaşları, ailesi ve yakınları uğurladı.

Cenazede Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi, DİSK Basın-İş, Haberin Var mı Platformu gibi basın meslek örgütleri ile ODTÜ Mezunlar Derneği ile üyesi olduğu Halkevleri de hazır bulundu.

İskit'in arkadaşı Döndü Kurşunoğlu cenazede yaptığı konuşmada, "Ceren her daim kadınların sesine ses, mücadelesine destek oldu. Kadın gazeteci olarak kadınların eşitlik ve özgürlük taleplerini hep ileriye taşıdı. Her direnişte, her mücadelede yan yana, omuz omuza yürüdü bizlerle. Bize düşen onun kocaman gülüşünün, mücadelesinin, umudunun, yoldaşça duruşunun mirasını taşımak. Hoşça kal Ceren. Yıldızlar yoldaşın olsun" ifadelerini kullandı.

CEREN KAYNAK İSKİT KİMDİR?

Gazeteciliğe 2014 yılında Londra'da dış haber muhabiri olarak başlayan Ceren Kaynak İskit, şimdiye kadar, sendika.org, Euronews, BirGün, Cumhuriyet, Kısa Dalga ve Gazete Solfasol gibi yayın organlarında çalıştı.

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden lisans, Greenwich Üniversitesi Sinematografi ve Post Prodüksiyon bölümünden ise yüksek lisans derecelerini tamamlayan İskit, gazetecilik yaparken Kadın Koalisyonu'nda Araştırma Koordinatörü olarak görev alarak kadın gazetecilerin hak savunuculuğunu üstlendi.