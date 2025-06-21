Gazeteci Cüneyt Özdemir ünlü siyasetçiyi yerden yere vurdu! CHP'lileri hüsran yaşatacak açıklama! Bir örnekle herkesi susturdu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP’ye dönüşünü yorumladı. Özdemir, “Muharrem İnce, CHP'ye geri dönüyormuş. Hem Özgür Özel'e hem de Muharrem İnce'ye aslında ikisine de şöyle bir gençlerin aralarında çok kullandığı bir deyimle seslenebiliriz, ‘ex'ten next olmaz’. Herkes büyük törenlerle, büyük bilmem nelerle Muharrem İnce'nin tekrar CHP'ye geleceğini söylüyor, bence ne CHP'nin ne de Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin ihtiyacı olan ne Özgür Özel ne de Muharrem İnce. Ferdi Zeyreklere ihtiyacı var aslında. CHP'de yani Memleket Partisi'nin de buna ihtiyacı var” dedi.

Ferdi Zeyrek

Özdemir, şunları söyledi:

“Şimdi bazı ülkelerde bazı meslekler varken, belli bir süre yapıyorsun ve de bırakıyorsun. Politika da bunlardan biri olmalı diye düşünüyorum. Mesela Ufuk Uras’ı ele alalım. Yıllar boyunca aktif siyasetin içinde politika yaptı, sonra baktı. Dedi ki, ‘ben ayrılıyorum.’ Kongrede devretti. Ne oldu, gitti şimdi akademisyenlik yapıyor, yani programlara katılıyor, üniversitede öğrencilere ders veriyor. Bizde öyle bir şey yok.

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Bizde bir siyaset esnafı denen bir şey var. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 4, 6, 6, 7, 8, defa milletvekili. Peki bu 8 defada bir değişiklik yapmış mı? Pek de yapmamış, 3 aşağı 5 yukarı aynı çizgide gitmiş. Oysa bakın Ferdi Zeyrek niye bu kadar konuşuldu, Manisa'nın eski Belediye Başkanı hayatını kaybettikten sonra? Çünkü CHP'ye Manisa'da %6'lık oyu %60'a çıkartacak bir performansla bambaşka bir hava getirmişti."

Kılıçdaroğlu

İnce’nin CHP’de bir umut olmadığına vurgu yapan Özdemir, “O yüzden şu anda Muharrem İnce, tekrar CHP'ye ya CHP'li gençlerin içinde büyük bir heyecan bir dalga bir şey yaratmıyor. Muharrem İnce herhalde sıkıldı memleket Partisi'nden. Yani zor çünkü siyaset yapmak da kolay değil” Diye konuştu.

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Cüneyt Özdemir, şöyle devam etti:

“Özgür Özel Bey hadi şu kurultaya karşı bir şey yapalım diyor. Mesela heyecanlı bir şekilde CHP'li gazetecilerin şunu tartıştığını görüyorum ‘işte 30'unda ne olacak, 30 Eylül'de acaba Butlan kararı çıkar mı, kongre iptal edilirse ne olacak? Bilmem ne olacak? Ya arkadaş şöyle söyleyeyim yani kimsenin umurunda değil ama onlar bu kadar hararetle tartışıyorlar, ‘Ya Kemal Kılıçdaroğlu gelirse ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu hikayesi bitmiş bir adam. Kemal Kılıçdaroğlu gelirse oradaki seçmen başka bir parti kurulur ya da kurulmazsa başka bir şey olur, oraya gider.

Kılıçdaroğlu

Tapulu değil ki ama biliyorsunuz onlar tapulu olarak görüyorlar. Tıpış tıpış gelecekler diyorlar. Mesela kendii şlerine gelmiyor, işte ‘hele şimdi gör, bak nasıl tıpış tıpış gidiyorlar.’ Böyle bir şey olursa hiçbir heyecan yaratmayan bir şey yani. Hani tamam şu dönem şu pozisyonda ya Muharrem İnce dönerse ne olur sorusunun cevabı olarak söylüyorum, bence bir şey olmaz.”