Gazeteci Deniz Arman son yolculuğuna uğurlandı

Ölüm haberi çalışma arkadaşları tarafından "Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı. "Kum saati! durdu. İyi bir insan, iyi bir gazeteciyi, iyi bir Beşiktaşlı Deniz Arman'ı kaybettik." sözleriyle duyurulan Deniz Arman için oğlu Volga Arman da "İyi bir baba olduğunun da bilinmesini istiyorum. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde dün sabah saatlerinde yaşamını yitiren gazeteci, televizyoncu Deniz Arman için Beşiktaş'ta Vişnezade Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Namaza, Arman’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çalışma arkadaşları, meslektaşları katıldı.

Cenaze töreninde konuşan oğlu Volga Arman, "İyi bir baba olduğunun da bilinmesini istiyorum. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

TABUTUNA BEŞİKTAŞ ATKISI

Beşiktaş atkısı serilen Deniz Arman’ı taşıyan tabut, hayat arkadaşı Yüksel Kuseyri, oğlu Volga Arman ve meslektaşlarının gözyaşları arasında Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Arman’ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın yanı sıra Galatasaray Klübü'nün de çelenk gönderdiği görüldü.

"VE MEDYADAN BİR YILDIZ, USTA BİR KALEM DAHA KAYDI”

1990'da uğradığı suikast sonucu katledilen Çetin Emeç'in genel yayın yönetmenliği yaptığı 1985 yılında Milliyet'te muhabirlik yaparak gazetecilik mesleğine adım atan Deniz Arman, uzun yıllar Mehmet Ali Birand ile "32. Gün" ekibinde ve ulusal televizyonlarda görev almıştı. Çok sayıda gazete ve televizyonda muhabirlik, yöneticilik ve sunuculuk yapan 64 yaşındaki Arman’ın ölüm haberi çalışma arkadaşları tarafından "Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı. "Kum saati! durdu. İyi bir insan, iyi bir gazeteciyi, iyi bir Beşiktaşlı Deniz Arman'ı kaybettik." sözleriyle duyurulmuştu.