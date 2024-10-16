Gazeteci Deniz Zeyrek, Mehmet Şimşek'e seslendi: Bu saati kafasına atarım...

NOW TV'de ekrana gelen Orta Sayfa programının son bölümünde Gazeteci Deniz Zeyrek'in sözleri olay oldu.

Program yayınlandığı gün gündeme gelen AKP geçen hafta TBMM’ye sunduğu torba yasa teklifine göre, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerine yönelik yıllık 750 liralık kesinti uygulamasına yönelik Deniz Zeyrek sert sözler söyledi.

Kredi kartlarından vergi alınmasında yeni gelişme! AKP harekete geçti

Yeni vergi yağmuru! Motosiklet, kol saati, drone…

Yapılması planlanan uygulama ile ilgili Deniz Zeyrek, Mehmet Şimşek'e seslendi. Kol saatinden vergi alınacak yönündeki haberlerle ilgili olarak ise 'Bu saat için vergi vermek zorunda kalırsam götürür bunu Mehmet Şimşek'in kafasına atarım" dedi.

İŞTE DENİZ ZEYREK'iN O KONUŞMASI

"...Bence şey yapsın. Yarın sabah Abdullah Güler'i arayacağım. Yasaya madde eklemenizi teklif ediyorum, bahçesinde elli bin liranın üzerinde mangal olanlar mangal vergisi, kış bahçeleri olanlar kış bahçesi vergisi ödesin, yaz bahçesi olanlar yaz bahçesi vergisi ödesin!

Mehmet Bey'de ödesin artık hep biz mi ödeyeceğiz!

Bu neyin kanıtı biliyor musunuz? Devlet batmış.. Bu resmen beyaz bayrak demek bakın... Bu ülke daha yeni , bu iktidar zamanında 2,5 milyar dolar verip S-400 aldı, savunma sanayii diyoruz ya!

Alın size bir savunma sanayii bütçesi

Nerede S-400'ler , hangi derdimizi çözüyorlar.. Bu sistemle toplayacağınız bütün para bir S -400 etmiyor.

'MALİYENİN ÖNÜNDE YAKARIM'

Ben sizin böyle saçma sapan alışverişlerinizi finansa etmek zorunda mıyım? Kol saatinden vergi alıyorsunuz, ben de sana kol saati veriyorum. Çıkaracağım vereceğim al sana kol saati.

Geçen sefer de söyledim; bir daha araçlardan ikinci motorlu taşıt vergisi alırlarsa arabamı götürür maliyenin önünde yakarım dedim. Bu saat için vergi vermek zorunda kalırsam, götürür bunu Mehmet Şimşek'in kafasına atarım, gerçekten kafasına atarım!

Kim oluyorsunuz siz ya artık canımıza yetti!

Her şeye vergi ev alacağım, vergi araba alıcağım vergi. Siz kimsiniz ya...

GÖRÜŞME 2025'E ERTELENDİ

Öte yandan limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartları hamillerinin de her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödemesi de gündeme gelmişti. Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayii destekleme fonu görüşmelerinin ertelenerek 2025 yılına bırakıldığını söyledi.