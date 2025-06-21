Gazeteci Dursun Boran'ın annesi vefat etti

Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Dursun Boran'ın annesi vefat etti

Kalp ve böbrek yetmezliği hastalığından 1 yıldır İstanbul da tedavi gören 89 yaşındaki Sultan BORAN bugün sabaha karşı 03.30 da hakka yürüdü.

İstanbul Milletvekili adayı, Gazeteci Dursun BORAN'ın annesi 6 çocuk, 7 torun sahibi Sultan anne İstanbul da toprağa verilecek.

Kalp ve damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, 20 yıl önce başarılı bir bypass ameliyat yapmıştı. 1 yıldır organ yetmezliğinden tedavi görüyordu.

ALMANYA DAN HABER ALDI

Star TV E. Haber Müdürü Gazeteci Boran, iş toplantısı için 2 gün önce gittiği Almanya'dan annesinin vefat haberini aldı.

Yeniçağ olarak merhumeye rahmet. Aileye başsağlığı diliyoruz.

Resimde, Sultan BORAN. Prof. Sönmez ve Göz Dr. Prof. Dr. Hülya Güncel ile sağlığında görülüyor.

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