Gazeteci Dursun Boran'ın annesi vefat etti

İstanbul Milletvekili adayı, Gazeteci Dursun BORAN'ın annesi 6 çocuk, 7 torun sahibi Sultan anne İstanbul da toprağa verilecek.
Kalp ve damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, 20 yıl önce başarılı bir bypass ameliyat yapmıştı. 1 yıldır organ yetmezliğinden tedavi görüyordu.
ALMANYA DAN HABER ALDI
Star TV E. Haber Müdürü Gazeteci Boran, iş toplantısı için 2 gün önce gittiği Almanya'dan annesinin vefat haberini aldı.
Yeniçağ olarak merhumeye rahmet. Aileye başsağlığı diliyoruz.
Resimde, Sultan BORAN. Prof. Sönmez ve Göz Dr. Prof. Dr. Hülya Güncel ile sağlığında görülüyor.