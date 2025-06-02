Gazeteci Elif Akgül'e tahliye kararı! HDK soruşturmasında tutuklanmıştı...

Gazeteci Elif Akgül, tutuklu bulunduğu dosyada yapılan itiraz üzerine bugün serbest bırakıldı. Akgül, 18 Şubat’tan bu yana Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik yürütülen operasyon kapsamında tutuklu olarak cezaevinde bulunuyordu.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) tarafından yapılan duyuruda, Akgül’ün avukatları tarafından yapılan itirazın kabul edildiği ve mahkemenin tensip zaptı doğrultusunda tahliye kararı verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDK hakkındaki başlattığı soruşturma kapsamında 18 Şubat Salı günü ev baskınlarıyla gözaltına alınan 35 kişi tutuklama, 13 kişi ise ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme sonucunda 30 kişi tutuklandı, 13 kişiye ev hapsi, 7 kişiye ise adli kontrol kararı verildi.

Tutuklananlar arasında gazeteciler Elif Akgül, Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar da gibi önemli isimler vardı. Suç olarak “terör örgütü üyeliği” gösterilmişti. 1 Mayıs ve Gezi Parkı eylemleriyle ilgili sorular yöneltilen Elif Akgül'e gazetecilik yaptığı dönemdeki telefon görüşmeleri ise “terör örgütü faaliyeti” olarak değerlendirilmişti.