Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube kanalında gerçekleştirdiği canlı yayının ardından gözaltına alındı. Aysever'in gözaltına alınma gerekçesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun bir röportajdaki, "İstedikleri zaman malınıza el konuluyor; ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettiğim için çok pişmanım" şeklindeki ifadelerine yönelik yaptığı yorumlar olduğu iddia edildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Gözaltı işleminin ardından götürüldüğü Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde Aysever ile görüşen avukatı bir açıklama yaptı. Avukat, müvekkilinin söz konusu yayında düşünce özgürlüğü kapsamında eleştirilerde bulunduğunu belirtti.

Avukat, gözaltı sürecinin gerekçesi olarak gösterilen yayınla ilgili olarak, "Müvekkilimin gözaltına alınması, maalesef sosyal medyada yayınlanan videonun başının ve sonunun kırpılarak, belirli bölümlerinin kesilerek bir 'algı' oluşturulmasıyla sağlanmıştır. Halbuki yayının tamamı incelendiğinde, Enver Aysever'in bir anlayışı eleştirdiği, bunu da açıkça ve net bir biçimde düşünce özgürlüğü kapsamında dile getirdiği görülür" ifadelerini kullandı.

Avukat ayrıca, "Şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeyiz. Müvekkilimle görüştüm, herkese selamı var. Kendisi dün YouTube kanalında Hasan İmamoğlu'nun beyanları üzerine eleştirel nitelikte düşüncelerini paylaştığı için gözaltına alınmış durumda" dedi.

Avukatın verdiği bilgiye göre, Enver Aysever, Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade verecek. Avukat, müvekkilinin tutuksuz yargılanması yönünde umutlu olduklarını dile getirdi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen Aysever, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu kapsamında tutuklama kararı verdi.

YAYINDA NE SÖYLEMİŞTİ?

Enver Aysever, YouTube yayınında Hasan İmamoğlu'nun röportajını baz alarak sağcılık üzerine eleştirilerde bulunmuştu. Aysever, yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. Cumhuriyet'in ahlakını bozan, Menderes'ten bu tarafa gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur. Sağcılığın herhangi bir kriteri yoktur, vicdanı yoktur, din tacirliği yapar, milliyetçilik tacirliği yapar. Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman, binde bir bile olsa o solcudur biliyor musunuz? Vicdanlı olan insan solcudur. Hayvana kıyamaz, ağaca kıyamaz, insanlara kıyamaz, dünyaya kıyamaz. Hayata oradan bakar. Solcu olmak, solcu olmak insan olmanın birinci koşuludur. Bunu hiç unutmayın."