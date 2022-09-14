Erk Acarer açıkladı: Sedat Peker'e suikast 25 milyon dolara ihale edildi

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evi geçtiğimiz haftalarda Milli Parklar ve Bahçeler'e devredilmişti.

Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve 'tek mal varlığım' dediği evine bu sabah silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı düzenlenen evde Peker’in bilgisi dâhilinde 6 kişinin konakladığı ve 3’er kişilik vardiyalarla güvenlik önlemi aldıkları öğrenildi.

Peker’in evine düzenlenen silahlı saldırıda evde konaklamakta olan Yılmaz Günay adlı şahıs çeşitli yerlerinden silahla yaralandı.

Yaşanan bu saldırı sonrası gazeteci Erk Acarer edindiği bir bilgiyi sosyal medyadan paylaştı.

Acarer yaptığı paylaşımda, Sedat Peker’e bir suikast organize edilmeye çalışıldığını, ilk olarak 5 milyon dolara ihale edilen suikast girişiminin başarılı olamadığı ve ihalenin 25 milyon dolara kadar yükseltildiğini iddia etti.

Gazeteci Erk Acarer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırıda görevli Yılmaz Günay'a üç kurşun isabet ediyor. Edindiğim bilgiye göre Peker’e suikasta önce 5 milyon dolarla ihale veriliyor. Ancak bu başarılı olamıyor. İhalenin önerildiği bazı mafya grupları da bunu kabul etmiyor.

Bu nedenle fiyat 25 milyon dolara çıkarılıyor ve iş ihale usulüne değil açık pazara döndürülüyor. Yani hangi grup vurursa vursun 25 milyon doları alacak. Dünyada ve uluslararası pazarda uzun yıllardır uygulanmayan bir yöntem bu.

Son örneklerinden biri İran tarafından Salman Rüştü’ye karşı organize edilmek istenmişti. Tüm bunlardan Peker’in iktidarda nasıl bir deprem yarattığını ve özellikle son anlattıklarından sonra telaşın boyutlarını gösteriyor."