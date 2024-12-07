Gazeteci Fatih Altaylı ağladı Ekrem İmamoğlu teselli etti

Gazeteci Fatih Altaylı’nın hazırlayıp sunduğu Tek Tek Bilim programının bu haftaki çekimleri İstanbul Planlama Ajansı’nda (İPA) gerçekleştirildi.
Programda, Türkiye’deki beyin göçü konusu ele alınırken, yurt dışına göç eden eğitimli bireylerin istatistiklerini Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit paylaştı.
Program sırasında Fatih Altaylı, beyin göçüyle ilgili verilerin çarpıcılığı karşısında duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.
Salonda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Altaylı’nın bu tepkisi karşısında duygulanarak, “Vazgeçmeyeceğiz” sözleriyle kararlılık mesajı verdi.