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Gazeteci Fatih Portakal seçim tarihini açıkladı. Müfettiş Gadget gibi iz sürdü

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından yola çıkarak seçim tarihini bulduğunu öne sürerken 28 Mayıs 2023 Pazar günü genel seçimlerin yapılacağını öne sürdü.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 16:48
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Gazeteci Fatih Portakal seçim tarihini açıkladı. Müfettiş Gadget gibi iz sürdü

Gazeteci Fatih Portakal seçim tarihini açıkladı. Müfettiş Gadget gibi iz sürdü
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Youtube kanalı üzerinden yayın yapan Fatih Portakal seçim tarihi ile ilgili yaptığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Konuşulan seçim Haziran ayına kadar olacak ama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ipucunu verdi. Ben de oradan yakaladım, yakaladıktan sonra tarih de veriyorum size. Tabi büyük konuşmuyorum ama seçimin tarihi 28 Mayıs 2023 Pazar gününe kimselere randevu vermeyin sandık 28 Mayıs 2023 Pazar günü önümüze gelecek. ‘Sen nereden biliyorsun?’ bu diyecek olursanız şuradan çözümlemeye çalıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yine o açılış konuşmasını yaparken ‘7 ay sonra seçim olacak’ dedi. Sayıp bakalım şimdi Ekim ayındayız, hemen açıp telefondan baktım takvime o Pazar hangi tarihe geliyor. Bir baktım 28 Mayıs. Bu tarihte sandık önümüze gelecek. ‘Neden biliyor musunuz?’ çünkü bilinçaltı, bu demek ki iktidar partisinde biliniyor. Erdoğan’ın çevresi tarafından ve Erdoğan tarafından da biliniyor. Hatta ve hatta Devlet Bahçeli de bu tarihi biliyor. 6-7 ay sonra veya 7-8 ay sonra da diyebilirdi o zaman ben size bu tarihi veremezdim ama 7 ay demek ise Mayıs ayı.

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Adanalı
26.10.2022 16:56
Davete gitcen mi Portakal?  
 
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