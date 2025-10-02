Gazeteci Furkan Karabay 2 suçlamadan beraat etti

Gazeteci Furkan Karabay'ın tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le ilgili haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davanın karar duruşmasında bugün görüldü.

Hakim karşısında çıkan Karabay'a beraat ve para cezası verildi. Karabay, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve hakaret" suçlamasından beraat etti, "terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" suçlamasından 425 gün para cezası aldı.

Ancak Karabay’ın tutukluluğu, hakkındaki devam eden başka bir dava nedeniyle devam edecek.

FURKAN KARABAY NEDEN TUTUKLU?

Karabay, YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "Cumhurbaşkanı’na hakaret", “zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla 15 Mayıs’tan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.