Sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Furkan Karabay, 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün hakim karşısına çıktı. Karabay tutuklu olmasına tepki göstererek iddianameyi yırttı ve savunma yapmayı reddetti.

Karabay, 6 Ekim’de de kaldığı koğuştan alınıp tek kişilik hücreye alınmıştı.

4 YIL 3 AY HAPİS

Savcı mütalaasında Karabay'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti ise Karabay'a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 1 yıl 9 ay, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla 1 yıl 3 ay, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek üzerinden ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’ suçlamasıyla ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Böylece Karabay'a 4 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Fakat mahkemeden Karabay'ın tutuklu kaldığı süre göz önünde tutularak tahliye kararı çıktı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Mahkemenin tahliye kararının ardından savcılık harekete geçti. Savcılık Karabay'ın tahliyesine itiraz etti.

DOSYA 26. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

Savcılığın tahliye kararına yönelik itirazını davaya bakan 25. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti. İtirazı değerlendirmesi üzere dosya 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

KARABAY TAHLİYE EDİLDİ

Gazeteci Furkan Karabay 201 gün kaldığı Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. Karabay'ın tahliyesini Can Bursalı, 'Furkanı aldık' paylaşımıyla duyurdu.

CHP’DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, mahkemenin hem ceza hem de tahliye kararı vermesinin çelişki yarattığını belirterek karara tepki gösterdi. Gazetecilerin tutuklanmasının basın ve ifade özgürlüğüne darbe olarak değerlendiren Bulur şunları söyledi:

"Gazeteci Furkan Karabay'ın, 201 gün tutuklu kaldıktan sonra 4 yıl 3 ay ceza alarak tahliye edilmesi hukuk ayıbıdır. Eleştirel haber yaptı, gerçekleri yazdı diye gazetecileri tutuklamak basın ve ifade özgürlüğüne darbedir. Gazeteciler iktidarın propaganda memuru değildir, olmayacaktır"