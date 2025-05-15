Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

Gazeteci Furkan Karabay, yaptığı haberler gerekçe gösterilerek sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Tutuklanma istemi ile sevk edilen Karabay hakkında karar açıklandı.
Karabay, "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamaları ile tutuklandı.
"SAVUNMA YAPMAYI ZUL SAYARIM"
Sulh ceza hakimliğinde savunma yapmayan Karabay, şunları söyledi:
"Buraya üçüncü gelişim. İkisinde tutuklanarak çıktım, yine tutuklanacağım, umruumda değil. 20 yaşındaki çocukları tutuklayan mahkemelerde savunma yapmayı zul sayarım."