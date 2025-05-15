Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay tutuklandı.

Gazeteci Furkan Karabay, yaptığı haberler gerekçe gösterilerek sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Tutuklanma istemi ile sevk edilen Karabay hakkında karar açıklandı.

Karabay, "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamaları ile tutuklandı.

"SAVUNMA YAPMAYI ZUL SAYARIM"

Sulh ceza hakimliğinde savunma yapmayan Karabay, şunları söyledi:

"Buraya üçüncü gelişim. İkisinde tutuklanarak çıktım, yine tutuklanacağım, umruumda değil. 20 yaşındaki çocukları tutuklayan mahkemelerde savunma yapmayı zul sayarım."

Son Haberler
Gençlerbirliği'nde Ensar Kemaloğlu, ameliyat oldu
Gençlerbirliği'nde Ensar Kemaloğlu, ameliyat oldu
Sivas'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı
Sivas'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı
Ehliyetlerde yeni dönem start alıyor. Yaptırmayan yanacak
Ehliyetlerde yeni dönem start alıyor. Yaptırmayan yanacak
Esila Ayık tahliye edildi!
Esila Ayık tahliye edildi!
Erman Toroğlu Savic ve Cihan Aydın'ın pozisyonunu canlandırdı
Erman Toroğlu Savic ve Cihan Aydın'ın pozisyonunu canlandırdı