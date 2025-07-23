Gazeteci Gençağa Karafazlı gözaltına alındı: “Özgür basın susturulamaz” tepkisi

İlyas GÜR - RİZE / YENİÇAĞ

Edinilen bilgilere göre, Karafazlı bugün öğleden sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gözaltının nedeni olarak, Karafazlı'nın İl Milli Eğitim Müdürü Akmeşe hakkında yayımladığı eleştirel içerikli bir haber gösterildi.

Konuyla ilgili ilk tepki, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’ndan geldi. Başkan Çervatoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada gazeteci Karafazlı’ya destek verdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rize’nin ve Rizeli’nin sesini duyurmak için her daim mücadele eden gazeteci Gençağa Karafazlı’nın birilerinin rahatsızlığı üzerine gözaltına alındığını öğrendik. Özgür basın susturulamaz. Gençağa Karafazlı ve tüm gazeteciler serbest bırakılsın!”

Karafazlı'nın gözaltına alınması, sadece yerel düzeyde değil, ulusal gazetecilik çevrelerinde de endişeyle karşılandı. Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin de konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNDEMDE

Gazeteci Gençağa Karafazlı, uzun yıllardır Rize’de muhalif ve sorgulayıcı habercilik anlayışıyla tanınan bir isim. Özellikle kamu kurumlarındaki yolsuzluk ve liyakat sorunlarına ilişkin haberleriyle bilinen Karafazlı, aynı zamanda bölgedeki sosyal ve çevresel mücadelelerin de destekçisi konumunda.

Karafazlı’nın gözaltına alınması, Türkiye’de basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, “Gazetecilik suç değildir” etiketiyle Karafazlı’ya destek mesajları paylaşırken, ifade özgürlüğünün korunması gerektiği vurgulandı.

SORUŞTURMA GEREKÇESİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Karafazlı hakkında yürütülen soruşturmanın içeriğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, avukatlarının konuyla ilgilendiği ve en kısa sürede kamuoyunu bilgilendirecekleri öğrenildi.