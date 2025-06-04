Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti

23 Derece hesabının sahibi olan Gökhan Özbek beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Özbek'in, anjiyo ameliyatı sırasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

42 yaşındaki Gökhan Özbek'in vefat haberi medya dünyasını yasa boğdu. Gökhan Özbek, haber ve çarpıcı analizleri ile geniş bir kitleye sahipti.



GÖKHAN ÖZBEK KİMDİR?

Gökhan Özbek, 1983 yılında Niğde'de doğmuş bir gazetecidir. Meslek hayatına Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi basın kuruluşlarında köşe yazarlığı yaparak adım atmıştır. Şu anda serbest gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Özbek, 23 Derece isimli sosyal medya platformunun kurucusudur. Bu platform aracılığıyla Periscope ve YouTube gibi kanallarda canlı yayınlar yaparak haber içerikleri ve analizler paylaşmaktadır.