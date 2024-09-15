“Gazeteci görevini mi yapıyor?” diyelim.

Ne gariptir ki memlekette işler kötü gittikçe -nasıl oluyor, n’oluyor anlayamıyorum- birileri bir şekilde bir iddiayı ortaya atıyor.

*

Kimi iddialar ispatlanamasa da kimi iddialar, anında karşılık buluyor ve ispatlanıyor.

“Sen yalan konuşuyorsun, işte sana ispat belgesi!” demeye getiriliyor.

*

Pekâlâ, böyle bir iddiayı ileri sürmek, kime ne kazandırır bilmiyorum.

İddia ortaya atılmış bir kere.

Bu iddia İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hiçbir şey kaybettirmez.

İstanbul’a bir şey kaybettirmez.

Türkiye’ye bir şey kaybettirmez.

Ne olur biliyor musunuz?

“Yel kayadan sadece tozunu alır”

Hani böyle bir meşhur söz var ya, onun gibi…

*

Ha şunu da söyleyeyim, ben ne Sayın İmamoğlu’nun ne de bir başkasının dostu ya da düşmanıyım.

Sayın İmamoğlu ile -Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde- o zaman sorumlu yazıişleri müdürlüğünü yaptığım ‘Algist Dergisi’ adına bir röportaj yapmıştım. O günden bugüne kendisiyle bir kere bile görüşmedim.

Peki neden böyle bir açıklama yaptım?

Çünkü zaman kötü.

Birileri bir yerden doğru yanlış bilgiler ortaya atıverir. O zaman da ayıkla pirincin taşını.

Nasıl oldu, neden oldu bilmiyorum, ama bu kadar sıkıntılı bir noktaya geliverdik işte.

*

Her neyse konuma dönüyorum.

Böyle bir iddiaya karşılık verilmemiş olsa, o zaman da “Bakın, doğru ki cevap verilmedi” denilme ihtimali çok yüksek olacağından, ‘İBB Teyit’ iddiaya yanıt vermiş.

*

Ancak yine böyle bir iddia, birkaç yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı için ortaya atılmış, çok da büyük sansasyon yaratmıştı.

O iddia tam olarak açıklık kazandı mı, kazanmadı mı bilmiyorum.

Tam olarak iddianın çürütüldüğünü de ben duymadım.

Keşke ayan-beyan çürütülmüş olsa!

Keşke ortaya atılan iddialar doğru olmasa!

*

Peki Sayın İmamoğlu için iddialar doğruysa, bir sıkıntı olur mu?

Bence bir sıkıntı olmaz.

Çünkü 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde belediye başkan adayı olabilmek için en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı getirilmiş.

O nedenle İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı’na hiçbir engeli olmaz.

Ha, bu arada ‘İBB Teyit’in, iddia sahibine sunduğu, İmamoğlu’nun lisans ve yüksek lisans diploma fotokopilerinin de sanırım sahte olup olmadığını iddia sahibi yine araştıracaktır.

Sonra…

Sonrasını o zaman yazarız.

*

Ya Sayın Cumhurbaşkanın diploması?

Gazeteci Erdem Atay’ın bu iddiası ne yalan söyleyeyim aklıma onu getirdi.

Getirdi ama gönlümden geçen, iddia edildiği gibi olmadığı yönünde olması.

Çünkü, Cumhurbaşkanı adayı olabilme şartları da yasalarda belli ‘Lisans’ mezunu olması gerekiyor.

Ya değilse?

*

Düşünüyorum da bir türlü anlam veremiyorum.

Sahi, gazeteci Erdem Atay, İmamoğlu ile ilgili niye böyle bir konuyu ortaya atmış olsun anlayamadım.

*

Şimdi bu durumda ne diyelim?

“Gazeteci görevini mi yapıyor?” diyelim.