Gazeteci gözaltına alınıp sınır dışı edildi! BBC Muhabirine büyük şok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik operasyon kapsamında 23 Mart Pazar günü tutuklanmasından sonra ülkede geniş çaplı protesto gösterileri devam ediyor. Binlerce eylemcinin gözaltına alınması, yüzlercesinin tutuklanması ve polisin sert müdahalesi tepkilere sebep olurken, geçtiğimiz günlerde birçok gazeteci de gözaltına alındı.

Söz konusu gazetecilerden birinin de, BBC'nin Güney Avrupa muhabiri Mark Lowen olduğu öğrenildi. Türkiye'deki protestoları haberleştirmek adına birkaç gündür İstanbul'da bulunan İngiliz gazetecinin, Çarşamba günü gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

"KAMU DÜZENİNE TEHDİTMİŞİM"

BBC tarafından konuyla ilgili gerçekleştirilen açıklamada "Bu sabah (27 Mart) Türk makamları BBC News muhabiri Mark Lowen'ı önceki gün otelinden alarak 17 saat gözaltında tuttuktan sonra İstanbul'dan sınır dışı etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Gazeteci Mark Lowen da, sınır dışı edilmesiyle ilgili "İstanbul'da 17 saat gözaltında tutuldum, daha sonra da 'kamu düzenine tehdit oluşturduğum' söylenerek sınır dışı edildim. Daha önce beş yıl yaşadığım ve çok sevdiğim bir ülkede gözaltına alınmak ve sınır dışı edilmek son derece üzücü. Basın özgürlüğü ve tarafsız habercilik her demokrasinin temelidir" dedi.

“TÜRK MAKAMLARINA GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIZ”

BBC Haber Genel Müdürü Deborah Turness de "Bu son derece rahatsız edici bir olay ve Türk makamlarına gerekli girişimlerde bulunacağız. Mark, Türkiye hakkında derin bilgiye sahip çok deneyimli bir muhabir ve hiçbir gazeteci sadece işini yaptığı için bu tür bir muameleyle karşılaşmamalı. Türkiye'deki olayları tarafsız ve adil bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.