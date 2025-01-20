Gazeteci Gülsen Ahıska'ya son veda

Uzun süre kanser tedavisi gören Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Magazinci Gazeteciler Üyesi Gülsen Ahıska dün sabah saat 10.30 sıralarında İstanbul Haseki Sultan Gazi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Gülsen Ahıska için Zeytinburnu Merkezefendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namaza, eşi Özer Ahıska, yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Töreninin ardından Ahıska'nın cenazesi Eski Kozlu Mezarlığı'nda defnedildi.

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"ÇOK RENKLİ KİŞİLİĞİ OLAN, İNSAN CANLISI BİR ARKADAŞIMIZDI"

Cenazede gözyaşlarını tutamayan ağabey Erdoğan Ülüş, "Ailemizin toparlayıcısıydı. Annemden sonra kolumuz kanadımız gitti. Bu kadar bir şey diyemeyeceğim" ifadelerini kullandı. Ardından beraber çalıştığı meslek arkadaşı Magazinciler Cemiyeti Derneği Başkanı Okan Sarıkaya ise, "Gülsen'le 80'li yılların sonunda Hürriyet çatısı altında, ben Hürriyet Gazetesi'nde, Gülsen hafta sonu, daha doğrusu eşi Özer hafta sonundaydı. Onun vasıtasıyla ilk tanışıklığımız oraya denk geliyor. Sonra 93 yılında Panorama diye bir dergi çıkarttık biz. Siyasi, aktüel bir dergi haftalık. Orada yazı işleri müdürüydüm ben Gülsen'in. Çalışma hayatımız öyle başlamıştı ve oralarda sürdü. Çok renkli, çok anlamlı bir kişiliği olan, çok insan canlısı dost bir arkadaşımızdı. Allah gani rahmet eylesin" dedi.