17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gazeteci Güngör Mengi hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) verdiği bilgiye göre, Güngör Mengi’nin cenazesi 18 Şubat 2023 Cumartesi öğleyin Alsancak Hocazade Camisi’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 23:49
Takip Et

Gazeteci Güngör Mengi hayatını kaybetti

Gazeteci Güngör Mengi hayatını kaybetti
+
Aa
-

TGC, başsağlığı mesajında şunlar ifade edildi: “Değerli üyemiz Güngör Mengi’yi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar hizmet veren Güngör Mengi’nin ailesinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, baş sağlığı ve sabır diliyoruz.”

Açıklamada Mengi’nin ölüm sebebi yazılmadı.

Güngör Mengi Kimdir?

1940 yılında Çanakkale Bayramiç’de doğdu. 1959 yılında Demokrat İzmir Gazetesi’nde gazeteciliğe başladı.

1964-1971 yılları arasında Yeni Asır Gazetesi’nde haber müdürü olarak görev yaptı.

1971 yılında Yeni Asır Gazetesi’nden ayrıldıktan sonra Devir Gazetesi’ne geçti. Yazı işleri müdürlüğü yaptı.

Daha sonra yeniden Yeni Asır Gazetesi’ne döndü. 1972-1987 yıllarında Yeni Asır Gazetesi’nde başyazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Daha sonra Sabah Gazetesi’ne transfer oldu. Sabah Gazetesi’nde murahhas üyelik, yazarlık ve başyazarlık yaptı. Sabah Gazetesi’nden ayrılıp, 2002 yılında gazeteci arkadaşlarıyla beraber Vatan Gazetesi’ni kurdu. Başyazar olarak görev yaptı. Sürekli basın kartı taşıyordu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
1
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
2
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
3
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
4
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Depremzedelere 70 liraya çorba satan tesisin girişinde çorba ikram ettiler
5
﻿Depremzedelere 70 liraya çorba satan tesisin girişinde çorba ikram ettiler
﻿Depremzedelere 70 liraya çorba satan tesisin girişinde çorba ikram ettiler
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
6
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Trabzonspor isteyince Galatasaray masadan kalktı
7
﻿Trabzonspor isteyince Galatasaray masadan kalktı
﻿Trabzonspor isteyince Galatasaray masadan kalktı
﻿Haluk Levent açıkladı. Sporcuların Ahbap'a bağışları belli oldu
﻿Haluk Levent açıkladı. Sporcuların Ahbap'a bağışları belli oldu
﻿Haluk Levent açıkladı. Sporcuların Ahbap'a bağışları belli oldu
﻿Eleştirilen Weghorst Barcelona maçında sınıfı geçemedi
﻿Eleştirilen Weghorst Barcelona maçında sınıfı geçemedi
﻿Eleştirilen Weghorst Barcelona maçında sınıfı geçemedi
﻿AYM, OHAL ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerini 3 ay durdurdu
﻿AYM, OHAL ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerini 3 ay durdurdu
﻿AYM, OHAL ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerini 3 ay durdurdu
﻿ABD’de yük treni raydan çıktı
﻿ABD’de yük treni raydan çıktı
﻿ABD’de yük treni raydan çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.