Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda

Gazeteci Hakan Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez aday olabilmesi için AKP'nin başvurabileceği yöntemi açıkladı. Aygün kaleme aldığı yazısında, "Yeni 'yetmez ama evet oylaması yolda" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanlığına aday olup olamayacağının tartışmaları gündemden düşmezken, Hakan Aygün flaş bir yazı kaleme aldı.

Aygün, AKP'nin son günlerde anayasa değişikliğini gündeme getirdiğini vurgulayarak, "Bu arada, anayasadaki kimsenin fark edemediği, birazdan yeniden açıklayacağım bir boşluğa işaret ediyorum... Ve saftirikleri ikna edebileceği, yeni bir ''yetmez ama evet'' halkoylaması peşinde olabileceğinin ve bu konuda anayasal bir boşluk bulduğumun da yorumlarını yapıyorum..." dedi.

YENİ 'YETMEZ AMA EVET' OYALAMASI YOLDA

AKP'nin anayasadaki boşluğu kullanarak ülkeyi referanduma götürebileceğini dikkat çeken Aygün'ün yazısının tamamı ise şöyle:

Geçen yazdan beri Erdoğan'ın partisindeki erimeye ve üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olabilmesindeki anayasal sıkıntıya karşı bir çıkış yolu aradığını ve ufukta yeni bir halkoylaması olabileceğinin altını çiziyorum... Meclis'te bu işi halkoylamasına götürecek bir iktidar kanadı çoğunluğunun da olmadığını, bu yüzden bir strateji arayışında olduğunu da vurguluyorum...

Bu arada, anayasadaki kimsenin fark edemediği, birazdan yeniden açıklayacağım bir boşluğa işaret ediyorum... Ve saftirikleri ikna edebileceği, yeni bir ''yetmez ama evet'' halkoylaması peşinde olabileceğinin ve bu konuda anayasal bir boşluk bulduğumun da yorumlarını yapıyorum...

Sakalları kestiğimden beri, sakalımız yok ki lafımı da dinletemiyorum ''mood''undayım... Her neyse işte, pek saadetli gibi görünmese de, sadede geliyorum...

Ve bu arada belirteyim, ben bu ülkeye bayılıyorum... Meclis'te dijital medyaya sansür yasası görüşülürken, Cumhurbaşkanımız yeni ''Hak ve Özgürlükler'' paketini açıklıyor mesela...

Oysa yasa medyaya tehditlerle dolu... Baş edemedikleri Youtube'u, Twitter'ı bile kapatabilecekler... İnternet gazetecilerine de, hapis cezaları yolda... Yine, her ne ise deyip geçeyim...

Erdoğan bugün CHP'nin başörtüsünü yasayla güvenceye alma teklifinde çıta yükseltti, gelin yiyorsa anayasa değişikliğiyle, daha da kalıcı bir şey yapalım ve yasayla değiştirilemez hale getirelim dedi.... Yani aradığı gol atacak topu buldu,,, bahaneyi buldu,,, yeni bir anayasa paketi geliyor... Çıktım mı ben haklı!...

Öyleyse, bu anayasa değiştirme mevzusunda, büyük olasılıkla başka haklı çıkacağım konuları da şimdiden tekrarlayayım bakalım...

Erdoğan bugün ''Türkiye'de başörtüsü sorunu gibi, Kürt sorunu da yok'' dedi ve cuma günü açıklanacak paketin ilk ayağında Aleviler için bir düzenleme de gelecek dedi ya, onun devamı da gelecek... Alevilerle ilgili düzenlemede, ''Cem evlerine ibadethane statüsü'' tanınmasını açıkça beklemiyorum, sadece camilere verilen elektrik kıyağı ve imama maaş gibi Alevi dedesine maaş gibi benzeri şeylerin yer alacağını tahmin edebiliyorum... Ve merak etmeyin, sırasıyla AKP'den kopmaya devam eden Kürt seçmen için de bir şeyler gelecek... Temel hak ve özgürlüklerle ilgili başka şeyler de gelecek... Edilecek laf, getirilecek düzenleme çok ama, işin uygulaması önemli uygulaması...

Çünkü o meşhur ''yetmez ama evet'' halkoylamasındaki gibi, ''asıl niyetlerini'' de Meclis'te bu düzenlemeler görüşülürken, en sona ekleyecekler... Mesela ne eklerler,,,, cumhurbaşkanının 3. kez aday olabileceğine ilişkin bir düzenleme eklerler... Mesela, Kürtlere ana dilde eğitim gibi şeyleri koyarken, terör suçlarında halkın da hoşuna gidecek idam cezasını geri getirmeyi eklerler.. Nasıl olsa AB'den kopuş sürecindeyiz, onu da ''Amerika'da bile bazı eyaletlerde idam var'' diye koy gitsin yaparlar...

ANAYASADAKİ BOŞLUĞU AÇIKLADI

Ha diyebilirsiniz ki, muhalefet istediği maddelerde değişikliğe destek verir; istemedikleri de, ne Meclis'ten geçebilir ne de gerekli çoğunlukları olmadığı için halkoylamasına bile gitmez... İşte orada yanılırsınız abilerim ablalarım...

Şimdi olaydaki ''trick''i, yani olabilecek üç kağıdı anlatayım...

İktidar kanadının Meclis'te tek başına anayasa değiştirecek gücü de yok ama, cumhurbaşkanının anayasa değişikliğini halkoylamasına nasıl götüreceği ise şahsi kanımca anayasal olarak tartışmalı..

Şöyle ki anayasanın 175. maddesinde garip bir fıkra var... ''Meclisçe üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazetede yayımlanır...''' diye....

Yani salt çoğunlukla bile bir anayasa değişikliği teklifi şeklen kabul görürse, cumhurbaşkanı da kılını kıpırdatmazsa, otomatikman halkoylamasına gidiliyor.. Hoppala,,, 12 eylül darbesi anayasasından kalma bir tuhaflık işte... Anayasa değişikliği hakkındaki kanunun Meclis'te kabul edilip halkoylamasına sunulması için gereken çoğunluğu belirten aynı anayasa maddesinde, bu da yazıyor vallahi de billahi de...

Yani muhalefet Meclis'te istediği mücadeleyi versin, iktidar halen elinin altında olan salt çoğunlukla bile halkoylamasına gidebilecek... İçine de ''yetmez ama evet süslemeleri'' yapıp, yeni bir yetmez ama evet dalgasıyla seçime gidecek... Vatandaş da, anayasa değişikliğinin içinde istediği bir şey varsa, her bir şeyini kabullenmek zorunda kalacak... İçinden çoktan seçmeli gibi, bu maddeyi kabul ediyorum, bu maddeyi kabul etmiyorum diyemeyecek... İçinde, cumhurbaşkanının adaylığı konusu bile varsa, onu hazmedemiyorsa bile Kürt meselesi deyip, Alevi meselesi deyip, veya teröre idam geldi deyip, topluca evet'i basacak.. Kurulacak siyasi tezgah budur, ey muhalefet başta herkesin şimdiden haberi ola...

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINA TEMKİNLİ YANIT

Nitekim, Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın çağrısına ''temkinli'' bir yanıt geldi... ''Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız'' dedi... Açıkçası Kılıçdaroğlu gibi bende o ''kurnaz ajanda''yı bekliyorum....

AKP'nin Alevilerden alabileceği pek bir şey yok, Kürtlerle ilgili bir anayasal hamle bekleyin, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir hamle bekleyin, derim...

Çünkü, Erdoğan ve AKP anketlerde öyle kritik bir erime yaşıyor ki, iktidarda kalmak için yapamayacakları hiçbir şey yok... Bulabildikleri tek numara da yeni ''yetmez ama evet'' oylaması numarasıdır... Erdoğan'ın 3. kez adaylığının önünü çok net şekilde açacak düzenleme de gelebilir,,, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ''İlk turda en çok oy alan seçilsin'' uygulaması da gelebilir, umudunu HDP'nin ilk turda aday çıkarmasına da bağlayabilir... Millet İttifakı'ndan çok sayıda aday çıkmasına da bağlayabilir... Valla halkoylaması, cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler ile de birleştirilebilir... Zaten Millet ittifakı biraz da bu yüzden aday açıklamıyor, ''AKP oynayacağı kartları göstersin'' diye bekliyor...

Şimdi daha sonraki analizlerimde, gidişat netleştikçe daha uzun uzun anlatacağım ama; bizim olası yeni ''yetmez ama evet''de dikkat edeceğimiz şey, geçmiş ''yetmez ama evet''ten ders çıkarmak olmalı...Şöyle ki, istediği kadar anayasa değişsin, istediği kadar yasa değişsin, İyi olan düzenlemeler uygulanmıyor, işine geleni uyguluyorlar... Zaten yetmez ama evet'çiler de bunu göremedikleri için keklendiler... Bir daha keklenirler mi derseniz, sıradan vatandaş keklenebilir, ''entelektüel yetmez ama evet''çiler ise şaşırır kalır, belki de ikiye bölünürler yine... Ben yetmez ama evet referandumunda olumlu şeylere aldırmayıp, tuzak düzenlemelere bakarak, ret oyumu basmıştım mesela, yine öyle yaparım...

Çünkü, Erdoğan bu işi belki de referandumu kendisi için bir güven oylamasına dönüştürecek, en azından adaylığını rahatlatacak, hatta cumhurbaşkanlığı seçimini bu referandumla birlikte yapacak hale bile dönüştürebilir...

Dileğim o ki, umarım ''yetmez ama evet''teki tek doğrunun peşine takılıp, üç yanlışa yine ''evet'' denilmez.... Ve o üç yanlış tek doğruyu götürmez... Olayımız budur!...