Gazeteci Hasan Cemal'i kahreden haber...

Gazeteci Hasan Cemal’in ablası Berin Onar, 90 yaşında yaşamını yitirdi.
Cemal, ablasının cenazesinin yarın yapılacağını belirtildi.
Cemal'in ablası Berin Onar, Bodrum'da hayatını kaybettiği bildirildi.
Onar, fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök'ün de annesiydi.
Onar'ın cenazesi, bugün Bebek Camii'ndeki öğle namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Cemal, konuya ilişkin paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Biricik kızın Ayşegül'le beni baş başa bırakıp bir başka diyara göç ettin, gittin.
Etrafımız biraz daha ıssızlaştı.
N'apalım hayat böyle, bi varsın bi yoksun hikâyesi...
Bizim ailede babam Ahmet Cemal'den başlayarak Galatasaraylı olmayan yoktur.
Sevgili yeğenim Ayşegül Dinçkök de
Galatasaraylı'dır, üstelik rekortmen bir milli yüzücüdür.
Kayserispor maçı nihayet bitiyor,
3-0 kazanıyoruz. Beşinci yıldız bizim,
üstelik çakma değil hakiki...
Büyük acıyla sevinci birlikte yaşıyorum.
Keşke ablam da bu sevinci yaşasaydı.