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Flaş... Flaş... Gazeteci Hasan Tolga Balcılar için tahliye kararı

Son dakika haberi: Osmaniye'de kamptan kaçan göçmenleri haber yaptığı gerekçesiyle 80 gündür cezaevinde yatan gazeteci Hasan Tolga Balcılar, tahliye kararı verildi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 12:14
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Gazeteci Hasan Tolga Balcılar için tahliye kararı

Flaş... Flaş... Gazeteci Hasan Tolga Balcılar için tahliye kararı
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Osmaniye’de gazetecilik yapan Hasan Tolga Balcılar, TEM şube müdürünün adını söylediği gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davadan beraat etti.

Veryansın TV'nin haberine göre, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “Gizli bir görevi olmadığı, herkes tarafından bilinen gerçeği açıkladığı gerekçesiyle Balcılar’ın tahliyesine hükmetti.

Balcılar, İl emniyet müdürü ile belediye başkanının arasının iyi olduğunu söyleyerek, “TEM Şube Müdürü beni direkt götürmek istedi… Götürseler fiziki zarar vereceklerdi.” iddiasında bulunmuştu.

"SIĞINMACI" DAVASINDAN BERAAT ETMİŞTİ
Balcılar son olarak Osmaniye’de sığınmacı kampından kaçan sığınmacı ve kaçakları haber yapınca, “halkı kin ve düşmanlığa alenen sevk etme” iddiasıyla soruşturma açılmış ve tutuklanmıştı.

Cezaevinde bir süre tutuklu kalmasının ardından Balcılar, Cevdetiye ilçesinde bulunan sığınmacı kampındaki kaçakların kamptan kaçması üzerine yaptığı haber sonrası açılan davadan beraat etmişti.

Balcılar, sığınmacı haberi sonrası gözaltındayken bir başka dava geçen sene evine baskın yaptıran TEM şube müdürünün adını söylediği gerekçesiyle açılmıştı.

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Nazlican Öntürk
11.10.2022 12:19
Milyonlarca afgan, pakistanli, iranli, ıraklıyı ülkeye sokup cocuk mamasina, kirasina, saglik giderine kadar ödersen aç kalan halk kızar. Halki kin ve düşmanlıga iten kim burada  
 
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