Gazeteci ile iş insanına saldırı davasında 7 sanığa toplamda 79 yıl 8 ay hapis cezası

Tutuksuz yargılanan 7 kişiye, toplamda 79 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Olay, 8 Nisan 2022'de ramazan ayı dolayısıyla Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki bir televizyon kanalının stüdyosunda gerçekleşti. İş insanı Sedat Kılınç, program öncesi bir grup tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Gazeteci Azim Deniz de tarafları ayırmaya çalışırken darbe aldı. İş insanı Kılınç, stüdyodan çıkarılıp dışarıda da dövüldü. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanıklar çeşitli suçlardan 79 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sanıkların adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.