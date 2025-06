Gazeteci İrfan Değirmenci gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda düzenlediği etkinliğe polis ablukası uygulandı. Edinilen bilgilere göre gazeteci İrfan Değirmenci, burada yaptığı konuşma esnasında ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.

Değirmenci ile birlikte 20'den fazla gözaltı olduğu iddia ediliyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan TİP, "İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda PM üyemiz İrfan Değirmenci ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe polis hukuksuzca abluka ve gözaltı işlemi uyguluyor. Eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi susturulamaz, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın" ifadelerini kullandı.

'BASEL' RUMUZUYLA TANINAN 'BEKİR ASLAN' DA GÖZALTINDA

Sosyal medyada "Basel" rumuzuyla tanınan Bekir Aslan'ın da, sosyal medya hesabından yaptığı "Gözaltı araçları geldi sevgi ve umutla kalın" paylaşımından kısa bir süre sonra gözaltına alındığı öğrenildi.

TİP'İN AVUKATI KONUŞTU

Türkiye İşçi Partisi'nin avukatı Özgür Urfa, Halk TV'ye bağlanarak Sorel Dağıstanlı'ya gözaltılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bugün saat 17.00'de Yoğurtçu Parkı'nda İrfan Değirmenci, Parti Meclis Üyemiz katılımıyla bir etkinlik düzenlenmişti. Haziran'da TİP senin yanında isimli bir etkinlik. Etkinlik sonuna kadar herhangi bir sorun zaten yaşanmadı.

"30'A YAKIN İNSAN GÖZALTINA ALINDI"

Etkinlik bitmek üzereyken polislerce etkinliğe katılan herkesin etrafı sarılıyor. Bir kuşatma yapılıyor, ablukaya alınıyorlar ve dağılın anonsu dahi yapılmadan, insanların ordan dağılması dahi beklenmeden sert şekilde başta İrfan Değirmenci olmak üzere, 30'a yakın parti üyemiz ve etkinliğe gelen kişiler hiçbir gerekçe olmaksızın gözaltına alınıyor. Şu an gözaltı işlemleri sürüyor. Öğrenebildiğimiz kadarıyla şu an 30'a yakın insan gözaltına alındı.

"HUKUKSUZLUKLA, KEYFİLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Hiçbir gerekçe sunulmaksızın, tamamen keyfi, İstanbul Emniyeti'nin ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın keyfi tutumu ve davranışlarıyla 30'a yakın insan hiçbir gerekçe olmaksızın şu an işkenceyle gözaltına alınıyor. Bu durum hiçbir şekilde kabul edilemez niteliktedir. Hiçbir suç işlemeyen insanlar bir anda uyarı yapılmaksızın etrafları kuşatılarak gözaltına alınıyor. Hukuksuzca şu an emniyete götürülüyorlar. Neyle suçlandıkları bile belli değil. Avukatlara bilgi verilmiyor. Böyle bir hukuksuzlukla, keyfilikle karşı karşıyayız şu an."

Ayrıntılar geliyor...