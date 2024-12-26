Gazeteci Işık İpek evinde ölü bulundu! Ünlü sanatçının kardeşiydi

Gazeteci İpek'in vefat haberini Magazin Gazetecileri Derneği sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamada;

"Dostumuz, Gazete Magazin Kurucusu ve Yapımcı Eylem İpek Şafak'ın kıymetli kardeşi, meslektaşımız Işık İpek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

42 yaşındaki Işık İpek'in hayatını kalp krizi nedeniyle kaybettiği düşünülüyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.

Işık İpek'in cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.

ÜNLÜ İSİMLER BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

Demet Özdemir; "Mekânın cennet olsun Işık. Yattığın yer incitmesin seni. Tüm ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Mahsun Kırmızıgül ise "Ah Işık ah... Sen ne güzel bir insandın. Güler yüzlü, içten ve candan biriydin. Nur içinde uyu kardeşim. Senin ölüm haberinle derinden sarsıldım. Sevgili Yaşar İpek kardeşimin can kardeşi olan Işık'ın kederli ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.