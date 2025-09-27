Gazeteci İsmail Beşikçi hastaneye kaldırıldı

Sosyolog ve yazar İsmail Beşikçi, Diyarbakır'da katıldığı bir film festivalinde konuşma yaptığı sırada fenalaştı.

Sahnede yere yığılan Beşikçi, sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İSMAİL BEŞİKÇİ KİMDİR?

Sosyolog ve yazar İsmail Beşikçi, 1939 yılında Çorum'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Toplam 17 yıl hapishanede kaldı; sekiz kez cezaevine girdi. Yayımlanan 36 kitabından 32'si Türkiye'de yasaklandı. 1990'lı yıllarda Özgür Gündem gazetesinde çıkan yazıları ve Yurt Yayınları'ndan çıkan kitapları nedeniyle 100 yıldan fazla ceza alması isteniyordu.