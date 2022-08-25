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  • İsmail Küçükkaya FOX TV’den Halk TV’ye neden geçtiğini açıkladı. 4 günde neler olduğunu anlattı

İsmail Küçükkaya FOX TV’den Halk TV’ye neden geçtiğini açıkladı. 4 günde neler olduğunu anlattı

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Eylül 2013'ten beri hafta içi her sabah sunduğu “Çalar Saat” programının yayınlandığı FOX TV’den neden ayrıldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 15:29
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Gazeteci İsmail Küçükkaya FOX TV’den Halk TV’ye neden geçtiğini açıkladı. 4 günde neler olduğunu anlattı

İsmail Küçükkaya FOX TV’den Halk TV’ye neden geçtiğini açıkladı. 4 günde neler olduğunu anlattı
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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İsmail Küçükkaya’nın Halk TV’de yayınlarına devam edeceğini duyurmuştu.

İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, FOX TV ile anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 12 Eylül itibarıyla Halk TV’de göreve başlayacağını belirten Küçükkaya, “Bütün bu süreçte tam bir uyum ve huzurla çalıştığımız FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni, yakın arkadaşım ve meslektaşım Doğan Şentürk’e, desteğini daima hissettiğim FOX/ Disney Grubu CEO’su Cenk Soner’e, kanal yönetimine ve tüm FOX çalışanlarına içtenlikle teşekkür ederim” dedi.

“ANLAŞARAK AYRILDIK”

Küçükkaya açıklamalarını şu ifadelerle kaydetti:

"Merhaba arkadaşlar. 1992 yılında Hürriyet Ankara’da başlayan gazetecilik hayatımın 30.yılında yeni bir pencere açıyorum. 9 yıldır mutluluk, huzur ve gururla görev yaptığım FOX TV’den dün itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Kanal yönetimi bu kararımı anlayışla karşıladı. Anlaşarak ayrıldık. 12 Eylül itibariyle Halk TV’de göreve başlıyorum. Haftanın 5 günü 3’er saat sabah haberlerinde olacağım. Cuma akşamları da bir program hazırlayıp sunacağım.

Bütün bu süreçte tam bir uyum ve huzurla çalıştığımız FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni, yakın arkadaşım ve meslektaşım Doğan Şentürk’e, desteğini daima hissettiğim FOX/ Disney Grubu CEO’su Cenk Soner’e, kanal yönetimine ve tüm FOX çalışanlarına içtenlikle teşekkür ederim. 10. yılıma tam da bugünlerde girmiş olduğum FOX’daki tüm bulunma süremi daima mutluluk ve sevinçle, minnettarlık duygularıyla anacağım. Emsalsiz bir dönemdi. Yolları bundan sonra da açık olsun.

“MÜTEVAZİ İMKANLARI OLAN MESLEKTE İDDİALI BİR HABER KANALINDA ÇALIŞMAYA BAŞLIYORUM”

Bana güvenerek, ‘gel demokrasi mücadelesi veren Halk TV Ailesi’ne sen de katıl ve bu mücadeleye omuz ver’ diyen; başta uzun yıllardır -o daha medyaya girmeden çok evvel tanıştığımız- Cafer Mahiroğlu olmak üzere tüm Halk TV yönetim ve ekibine de teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım. Elbette benim için kolay bir karar değildi. Büyük bir kurumun güven, sistem, alışkanlık ve konforunu bırakıp mütevazi imkanları olan ama meslekte iddialı bir haber kanalında çalışmaya başlıyorum. Bu gelişmeyi ve durumu kamuoyuna aktarmayı bir görev bildim.

Çok sorulduğu için şunu da açıklamalıyım: FOX yönetimi; başta GYY Doğan Şentürk olmak üzere hepsi kanalda kalmam için muazzam çaba gösterdi. CEO Cenk Soner sürece aktif dahil oldu. 4/5 gün çok yoğun görüşmeler yaptık. Kalmam için ellerinden geleni yaptılar. Ama olmadı, kalamadım. Peki neden? Birincisi FOX’da 10.yılımda kendimi tekrara düşmekten endişe ettim. Gelecek yıl bir değişiklik yapmayı düşünürken beklenmedik bir anda Halk TV’den teklif aldım. Cafer Mahiroğlu çok istekli, iddialı ve kararlıydı. O heyecandan mesleki anlamda etkilendim. Cafer Mahiroğlu Halk TV’yi büyütmek istiyor. Vizyonunu önemsedim. Sabah haberlerini bir haber kanalında yapma fikri beni heyecanlandırdı. Akşam programı yapma önerisinden de etkilendim. Ve ‘evet’ dedim. Hayırlı olsun.”

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yyesim
25.08.2022 18:13
dileriz iyi olur basarilar  
 
vatandaş
25.08.2022 17:16
Bence büyük hata halk tv nin seyircileri çok az bir zümre,fox tv sağcısının,solcusunun,demokratın izlediği çok seyircisi olduğu bir tv.kendinede yazık ettin be ismail ağam.  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
25.08.2022 16:17
Bu ulkeyi satan varsa 20 yıldır ülkeyi kim yönetiyor ona baksın egede 18 adayida ismail ve muharem satmadi hamdolsun  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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