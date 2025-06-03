Gazeteci Kadıköy İskelesi'nde gözaltına alındı

Bianet editörü Tuğçe Yılmaz, akşam saatlerinde Kadıköy İskelesi’nde gerçekleştirilen Genel Bilgi Taraması (GBT) sırasında polis ekiplerince durdurularak, ifadesi alınmak üzere Kadıköy İskele Polis Karakolu’na götürüldü.

Yılmaz’ın savcılık ifadesinin yarın İstanbul Anadolu Adliyesi’nde alınacağı belirtilirken, geceyi karakolda geçireceği bildirildi.

Yılmaz hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca işlem başlatılacağı öğrenildi. Ancak, dosya içeriğinin Yılmaz’ın avukatıyla paylaşılmasına izin verilmediği aktarıldı.

IPS İletişim Vakfı Hukuk Danışmanı Aynur Tuncel Yazgan, Yılmaz'ın avukatlarına bilgi verilmemesine tepki gösterdi. Yazgan, "Yakalama nedeni somut olarak gösterilmediği ve dosyayı inceleme olanağı sağlanmadığından, hem yakalamaya itiraz hakkı tırpanlanıyor hem de lehe delil toplama ve gözaltındayken savunma hazırlanmasına fırsat verilmiyor." ifadelerini kullandı.

Yazgan CMK 91/2 Maddesi'ne göre, "ancak zorunlu halde gözaltı kararı verilmesine olanak sağladığını, bu somut durumda zorunluluk olmadığı halde Yılmaz'ın gözaltına alınmasının usulsüz" olduğunu olduğunu söyledi.