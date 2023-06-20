Gazeteci kurşunlayan kişi yakalandı

Bilecik'te daha önceden aralarında tartışma bulunan gazeteci Cafer Elmas'a evinin önünde silahlı saldırı yapan ve olay yerinden kaçan Ahmet Yasir Beşkardeş yakalandı.

Gazeteci kurşunlayan kişi yakalandı

İHA'nın haberine göre, olay dün akşam, Beşiktaş Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi Lider Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında tartışma bulunan Ahmet Yasir Beşkardeş cep telefonuyla Cafer Elmas'ı arayarak tehdit etti.

İkili telefonda bir süre tartıştıktan sonra Elmas, oturduğu bir mekandan kalkarak evine yöneldi. Evinin önüne geldiğinde aracını park eden Elmas'a minibüs durağında bekleyen Ahmet Yasir Beşkardeş elinde silahla yönelmeye başladı.

Aracının içinde silahı üzerine doğru doğrultulduğu gören Elmas hemen silaha sarıldı. Elinden yaralanan Cafer Elmas can haliyle silahı bırakırken, Beşkardeş 2 el daha kasıklarına ateş etti. Ardından aracından çıkan Elmas ile Beşkardeş arasında boğuşma yaşandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu esnada Beşkardeş, kaçarken arkasına dönerek bir el daha ateş etti. Şans eseri bu mermi Elmas'a isabet etmezken, Beşkardeş'in güle güle olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Elmas olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastanedeki ilk tedavisinin ardından ifade veren Elmas, saldırgan Ahmet Yasir Beşkardeş’in babası Ziya Beşkardeş’ten 'Azmettirdiği' iddiasıyla davacı ve şikayetçi oldu. Öte yandan, olay anı bir marketin güvenlik kamerasına an ve an yansıdı. Görüntülülerde Elmas'ın aracıyla gelmesi, şahsın araca yönelmesi ve aralarında yaşanan arbede yer alıyor.

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