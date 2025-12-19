Avukat Çağrı Çetin, müvekkili gazeteci Levent Gültekin'in gözaltına alındığını duyurdu.
Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı.
Levent Gültekin'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü ve yarın ifadesinin alınacağı öğrenildi.
'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET'TEN BERAAT ETMİŞTİ'
İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Gültekin’in 2021 yılında televizyondaki sözleri üzerine yapılan suç duyurusu sonucu başlatılan soruşturma çerçevesinde açılan davada, ifadelerin hakaret suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti. Gültekin hakkındaki beraat kararı 25 Şubat 2025 tarihinde verilmişti.