Gazeteci Levent Gültekin’den çarpıcı iddia: CHP rehin mi alındı?

Levent Gültekin, “CHP'yi bir rehin alma durumu mu var?” şöyle konuştu:

İktidar, herhangi bir konuda daha önce muhalefetin komisyon tekliflerine hayır demiş. Muhalefetin normal araştırma önergelerine hayır demiş. Muhalefetle yan yana gözükmek istememiş. Şimdi bu komisyondan geriye gidelim. 2 ay öncesine kadar MHP, CHP'yi yok ediyordu. Neredeyse kriminalize ediyordu. Düşman kabul ediyordu. Bayramda da bayramlaşmamıştı. İktidar cenahında da CHP'ye karşı büyük bir kriminalize etme çabası vardı. Ve sonunda Özgür Bey masaya oturmayı kabul ettiği an MHP'nin dili değişti ve operasyonlar şu anda durmuş gibi. Tam tersine işte Adıyaman Belediyesi’nde olduğu gibi iade belki yarın muhtemelen Murat Çalık, Zeydan Karalar, Hakan Bahçetepe’nin tutuksuz yargılanmaları söz konusu olabilir. Çünkü bunlarla ilgili iddialar neredeyse yok. CHP'yi bir rehin alma durumu mu var? Bunun biraz işaretleri var. Bu bize şunu da gösteriyor. Eğer bir pazarlık varsa ve Özgür Bey bu pazarlık sonucunda o masaya oturmuşsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönme ihtimali de ortadan kalkmış olabilir.

Çünkü filmi geri saralım. Bunların terörsüz Türkiye süreci başlattılar. Ardından 10 gün sonra CHP operasyonları yanılmıyorsam geçen yıl Ekim ayının ilk haftasında Devlet Bey'den Öcalan'a çağrı geldi. Meclis açılır açılmaz önce tokalaştılar. Hemen akabinde de çağrı geldi. Devlet Bey'in Öcalan'a çağrısından bir hafta sonra İstanbul Başsavcısı’nın tayini olmuş. Kronolojiye vurduğumuzda süreç başlamış. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönme ihtimali alevlendirilmeye başlamış. Şimdi eğer bir pazarlık varsa ben bu pazarlığa genel başkanlığın da dahil edildiğini düşünürüm. O zaman bunu ne zaman anlayacağız? Kemal Bey'in dönme davası Eylül'ün ilk haftasında. Eğer Eylül'ün ilk haftasına kadar CHP komisyonda bir sorun çıkarmayacaksa ve süreci devam ettiren odak, biz onun sadece iktidar olmadığını, başka odakların da olduğunu düşünüyoruz. Amerikan Büyükelçisinin açıklamalarından dünyadaki diğer İngiltere'nin, Amerika'nın, İsrail'in süreçle ilgili memnuniyetinden baktığımızda bu sadece iç dinamiklerle kurgulanmış bir süreç olmadığını anlıyoruz. O zaman CHP'yi demek ki bir masaya oturtma süreci ne zaman başladı? Kılıçdaroğlu'nun geri dönme ihtimali ve bunun sonunda belediye başkanları operasyonları oldu. Bu durumun bizi çok tedirgin etmeli. Çünkü CHP her dönem bir şekilde 2002'de Deniz Baykal'ın Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasağı kaldırmak için koşar adım ön ayak olması 2014'te Ekmeleddin Vakası, 2018'deki Muharrem İnce durumu aday yapıp çalışmamaları, 2023'te bütün anketlerde kaybedeceği belli olmasına rağmen Kılıç Kılıçdaroğlu'nun aday yapılması. Bütün bunlara baktığımızda bizim önümüze kaya gibi bir soru işareti oturuyor. CHP bu şekilde bugüne kadar hep kontrol altında mı tutuldu? Yani bilmediğimiz pazarlıklar mı yapılıyor? Ne oluyor yani genel başkanlıktan gidersin mi dendi? Nasıl gidersin? Bir mahkeme kararına bakar. Bir mahkeme kararı kurultay geçersizdir deyip mutlak butlandır verir gidersin ya da alırım böyle belediye başkanlarını toparlarım hiçbir şey yapamazsın. Normalleşmek istiyor musun? Gel bu komisyona kuzu kuzu otur mu dediler. Henüz bununla ilgili elimizde bir veri yok. Sadece kamuoyundaki tartışmalardan şüphe çıkarıyoruz. Şüphe etmek en doğal hakkımızdır.