Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un Bakan Karaismailoğlu’na soramadıkları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, HaberTürk TV’de gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı.



Ersoy, Karaismailoğlu’na depremin daha 3. gününde, enkaz altında binlerce insanın sosyal medyadan yardım beklediği sırada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) sosyal medyaya uyguladığı bant daraltma uygulamasını konuştu.



İkili arasında geçen diyalog şöyle:



“Neden bant daralttınız? Bant daraltma uygulaması çok eleştirildi. Ne dersiniz?”



“Bu mahkemeye intikal etmiş bir konu. Arkadaşlar savunmalarını yapıyorlar. Gerekli bir durum vardı ki bu yapıldı.”



“Yanlış bir karar mıydı?”



“Yanlış bir karar olsa yapılmazdı zaten. Sonuçta o zaman yapılması gereken bir konuydu. Bunun teknik bir izahı var.”



“Nedeni nedir peki?”



“Olağanüstü bir durum var. Böyle bir şey yapılması gerekiyordu demek ki.”



“Güvenlikle ilgili bir şey miydi?”



“Güvenlik de olur. Sonuçta enkazda vatandaşlarımız var. Sosyal medya üzerinden bir sürü olumsuzluk yaşamıştık. Bu zaten yargıya intikal etmiş bir konu, orada da gerekli açıklamalar yapıldı zaten.”



“Ne kadar sürdü bant daraltma?”



“O yoğunlukla biz bunların hiçbirini takip edemedik çünkü biz tamamen afetin içerisindeyiz. Bant daraltıldığını biz daha sonra fark ettik. Bize daha sonra haber verildi.”



“Peki…”



Diyalog bu…



Bu bant daraltması esnasında iletişimsizlik nedeniyle, o soğukta binlerce insan öldü, dondu…



Bunun hesabını kim verecek?..



Hem bakansınız hem bihabersiniz…



O zaman o koltuklarda neden oturuyorsunuz?..



Gerekli ve yapılması gereken bir durummuş ve o yüzden bant daraltma uygulaması yapılmış…



E niye bu kararınızdan kısa sürede döndünüz o zaman?..



Bakan Karaismailoğlu öyle bir anlatıyor ki sanırsınız bu bant daraltma uygulaması, kurtarma faaliyetlerinin yapıldığı süreç boyunca (Yaklaşık 2 hafta) uygulandı…



Halbuki bant daraltma 12 saat bile sürmedi…



Yani az sürdü… 1 dakika bile sürse hayati, o ayrı bir konu…



Yani hatalı bir karar alındığı için az sürdü ve yanlıştan dönüldü…



Ama Bakan Bey "Hata yaptık" bile diyemiyor. Diyemiyor çünkü ağzından çıkacak her bir kelimenin ileride nelere yol açabileceğinin farkında…



Karşısındaki gazetecinin ise “Madem hata yapmadınız, madem bant daraltmanız için böyle hayati gerekçeleriniz vardı, neden bunu tüm süreç boyunca yapmadınız?" sorusunu sorması lazımdı.



Ersoy’un sormadığı/soramadığı bir diğer soru ise şu: “Siz ülkenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanısınız. Size bağlı olan bir kurumun yani BTK’nın aldığı bant daraltma uygulamasından sizin nasıl haberiniz olmaz? Size nasıl haber verilmez?”



Hakikaten AKP’lilerin dedikleri kadar var…



Başkanlık sistemiyle kararlar cidden çok hızlı alınıyor…



Baksanıza Bakan Bey’in bile kendisine bağlı bir kurumun aldığı hayati bir karardan -ki ileride kendisine çok büyük zorluklar çıkarabilir kendisinin dahli olmasa bile- haberi dahi yok…

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