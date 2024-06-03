Gazeteci Mehmet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Mehmet Öztürk, yapılan anjiyo esnasında beynine kan pıhtısı atması sebebiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Öztürk'ün vefatı başta ailesi olmak üzere basın camiası ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Öztürk’ün cenazesi Ereğli Bozhane Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazeteciler, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Mehmet Öztürk’ün cenazesi, öğle namazına müteakip Ereğli Bozhane Camii'nde kılınmasının ardından Alaplı’ya getirilerek gazetesinin önünde tören düzenlendi. Burada yapılan duanın ardından Yeni Doğanlar köyüne getirilerek toprağa verildi.