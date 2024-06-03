Gazeteci Mehmet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gazeteci Mehmet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde gazeteci Mehmet Öztürk (65), geçirdiği kalp krizi ve beyin kan pıhtısı nedeniyle yaklaşık 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazeteci Mehmet Öztürk, yapılan anjiyo esnasında beynine kan pıhtısı atması sebebiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Öztürk'ün vefatı başta ailesi olmak üzere basın camiası ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Öztürk’ün cenazesi Ereğli Bozhane Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazeteciler, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Mehmet Öztürk’ün cenazesi, öğle namazına müteakip Ereğli Bozhane Camii'nde kılınmasının ardından Alaplı’ya getirilerek gazetesinin önünde tören düzenlendi. Burada yapılan duanın ardından Yeni Doğanlar köyüne getirilerek toprağa verildi.

Son Haberler
Erzincan’da 8 adrese eş zamanlı operasyon Gündem
Erzincan’da 8 adrese eş zamanlı operasyon
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu belli oldu Spor
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu belli oldu
Hasta yakını, istediği ilacı yazmayan doktoru dövdü. Şiddet ne zaman son bulacak Gündem
Hasta yakını, istediği ilacı yazmayan doktoru dövdü. Şiddet ne zaman son bulacak
Akşener yeni imajıyla ortaya çıktı. Çiller’in eşinin cenazesine katıldı Gündem
Akşener yeni imajıyla ortaya çıktı. Çiller’in eşinin cenazesine katıldı
Mourinho'yu İstanbul'a getiren jet bakın kimin çıktı Spor
Mourinho'yu İstanbul'a getiren jet bakın kimin çıktı
Aziz Sancar’a Azerbaycan Milli İlimler Akademisi onursal üyelik belgesi Dünya
Aziz Sancar’a Azerbaycan Milli İlimler Akademisi onursal üyelik belgesi
Çin'de casusluk operasyonu Dünya
Çin'de casusluk operasyonu