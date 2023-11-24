Gazeteci misiniz yoksa tetikçi mi? Mübarekler sanki mafya babası!

Medyanın Prometheusu Sedat Kaya, Murat Ağırel'i tehdit eden iki gazeteci için ders niteliğinde bir yazı kaleme aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gazeteci misiniz yoksa tetikçi mi? Mübarekler sanki mafya babası!

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel branşı olmamasına rağmen futbol dünyamızdaki kirli dosyaları bir bir açıklıyor.
Şike ve bahis olaylarının üstüne gidiyor.
En son "Fatih Terim Fonu"nu yazarak ortalığı sarstı.
Çok da iyi yaptı.
Haberi yalanlanmadı.
Haberde ismi geçenler tek laf edemedi.
Ama ne oldu biliyor musunuz?
Onların avukatlığını sözde spor yazarları üstlendi.
"Taktik Mania Plus" isimli YouTube kanalında program yapan Nevzat Dindar ve Alper Mert, yayın sırasında gazeteci Murat Ağırel'i ağır şekilde tehdit etti.
Laflara bakın.
"Ayağını denk al."
"Galatasaray bir bakmışsınız sizin selanızı okutuyor"
Mübarekler sanki mafya babası.
Bir de utanmadan Murat Ağırel'e "gazetecilik yap" diyorlar.
Adam sizin yapmanız gerekeni yapıyor.
Takdir edeceğinize tehdit ediyorsunuz.
Beyler siz gazeteci misiniz, tetikçi mi?
Bu onurlu mesleği onursuzlaştırmak mı hedefiniz.
Ama meydan boş değil.
Bu ülkede kalemini silah olarak kullanmayan onlarca spor yazarı var.
Susturamazsınız.
Spor Yazarları Derneği'ne bir görev düşüyor.
Bu sözde gazetecilerine mesleğin ilke ve onurunu hatırlatın lütfen.
Sözümü Murat Ağırel'i alkışlayarak noktalıyorum.
Kalemin tükenmesin.
Yalnız değilsin.

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