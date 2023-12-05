Gazeteci Mustafa Büyüksipahi ve Nagihan Yılkın için siyasi yasak ve hapis istemi

Mustafa Büyüksipahi ve Cumhuriyet gazetesi muhabiri Nagihan Yılkın hakkında açılan ceza davasının üçüncü duruşması bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

12punto.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi ve Cumhuriyet gazetesi muhabiri Nagihan Yılkın hakkında açılan ceza davasının İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmasında savcı siyasi yasak ve 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istedi.

SAVCI MÜTALAASINI TEKRAR ETTİ

Davanın bugün görülen üçüncü duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Mütaalada davaya konu haberdeki ifadelerin “katılanın toplum içindeki saygınlığını zedelemeye yönelik olduğu, bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu” gerekçesiyle Yılkın ve Büyüksipahi hakkında siyasi yasak ve 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gazetecilerin avukatı ise esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Avukatların savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 15 Şubat 2024 tarihine erteledi.

OKUYAN'DAN DESTEK

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, karara ilişkin tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi.

Okuyan şunları söyledi: "Bir suç duyurusunu haberleştirdikleri için Nagihan Yılkın ve Mustafa Büyüksipahi için hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor. Rüşvet değil rüşvetin haberi, cinayet değil cinayetin haberi, yolsuzluk değil yolsuzluğun haberi suç. Ha bir de Vahidettin’e hain demek suç!"