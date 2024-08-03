Gazeteci Mustafa Nihat Yükselir hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Mustafa Nihat Yükselir hayatını kaybetti

SuperHaber’in Haber Koordinatörü Mustafa Nihat Yükselir hayatını kaybetti. Yükselir’in Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gazeteci Mustafa Nihat Yükselir Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yükselir’in Ankara’da tedavi gördüğü hastanede geçirdiği emboli atağı sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yükselir’in cenazesi 4 Ağustos Pazar günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde kılınacak öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Yükselir yaklaşık 3 yıldır SuperHaber’in Haber Koordinatörü olarak görev yapıyordu.

MUSTAFA NİHAT YÜKSELİR KİMDİR?

Yükselir 1970 Erzurum Karayazı ilçesine bağlı Köyceğiz'de (Kırnako) dünyaya geldi. İlkokul 3 sınıfa kadar köy okuluna giden Yükselir daha sonra Adana Osmaniye'ye taşındı. Lise eğitimini Osmaniye de bitirdi. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fak Gazetecilik bölümünü kazanarak İstanbul'a gitti.

Birçok Ulusal Medya kuruluşlarında Gazeteci-Yönetici olarak çalışan Yükselir Star gazetesi Dijital Medya Koordinatörü ve yazar olarak görev aldı.

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