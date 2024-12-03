Gazeteci Nevşin Mengü'den büyük sürpriz

Ünlü gazeteci Nevşin Mengü’nün merakla beklenen "Nefes" gazetesine katılacağı iddia edildi.

Gazete, prova baskısının ardından Bursa’nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirilen reklam çekimleri ve deneyimli ekibiyle dikkat çekiyor.

Gazetenin imtiyaz sahibi Avukat İsmail Yılmaz olurken, Genel Yayın Yönetmenliği görevini Metin Yılmaz üstlenecek. Yazar kadrosunda ise alanında uzman ve deneyimli isimlerin yer alacağı belirtiliyor. Henüz yayın hayatına başlamamış olmasına rağmen, "Nefes" gazetesi şimdiden sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Nevşin Mengü, 1982 yılında Ankara’da doğmuştur. Politikacı Şahin Mengü ve Figen Mengü’nün kızı olan Mengü’nün, Burak adında bir erkek kardeşi vardır. Ailesi aslen Kastamonu’nun İnebolu ilçesindendir. Eğitimine TED Ankara Koleji’nde devam eden Mengü, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır.

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olan Nevşin Mengü, ardından Galatasaray Üniversitesi’nde “Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler” alanında yüksek lisans yapmıştır.

Kariyerine 2005 yılında Kanaltürk’te başlayan Mengü, burada “Kadınlar Kulübü” programını sunarak televizyon dünyasına adım atmıştır. 2006’da Habertürk’te muhabirlik yapmaya başlayan Mengü, daha sonra TRT’ye bağlı One Ajans’ın Tahran muhabiri olarak görev almış ve 1,5 yıl boyunca İran’da çalışmıştır.

2011 yılında, Kanal D’de Ana Haber Sunucusu Mehmet Ali Birand’ın rahatsızlığı nedeniyle aynı gün iki farklı kanalda ana haber bülteni sunarak televizyonculuk tarihinde dikkat çekmiştir. Hürriyet Gazetesi’nde bir süre çalıştıktan sonra CNN Türk’e geçen Nevşin Mengü, burada editörlük yapmış ve ana haber bülteni sunmuştur. Ancak, 2017 yılının Mayıs ayında CNN Türk’teki görevine son verilmiştir.