Gazeteci Nezir Çelik hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gazeteci Nezir Çelik hayatını kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan Nezir Çelik, İzmir'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bölge basınının tanınan isimlerinden olan Nezir Çelik, Doğubayazıt Gazetesi ile aynı isimli internet haber sitesinin sahibi ve yayın yönetmeni olarak uzun yıllar görev yaptı.

Daha önce iki kez kalp krizi geçiren ve anjiyo olan Çelik, kalp sağlığıyla ilgili kontroller için gittiği İzmir'de bir kez daha kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çelik'in vefatı, Ağrı basın camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti, Çelik'in vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde uzun yıllar gazetecilik yapan meslektaşımız Nezir Çelik'in kalp krizi sonucu vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Gazeteci Nezir Çelik hayatını kaybetti

Gazeteci Nezir Çelik hayatını kaybetti

Gazeteci Nezir Çelik hayatını kaybetti

Gazeteci Nezir Çelik hayatını kaybetti

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