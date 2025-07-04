Gazeteci Nihat Genç'in cenaze programı belli oldu

Akciğer kanseri nedeniyle yaklaşık bir buçuk aydır yoğun bakımda tedavisi devam eden ve 3 Haziran’da entübe edilen gazeteci yazar Nihat Genç, hayatını kaybetti.

Nihat Genç, 6 Temmuz Pazar günü Kocatepe Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.

Nihat Genç kimdir?

NİHAT GENÇ KİMDİR?

Nihat Genç, Türk yazar, gazeteci, köşe yazarı ve televizyon yorumcusu olarak tanınan, keskin üslubu ve muhalif duruşuyla dikkat çeken bir entelektüel.

1956 yılında Trabzon’un Faroz semtinde dünyaya gelen Nihat Genç, Maçka kökenli bir ailenin beş çocuğundan biri olarak büyüdü. İki kardeşini ilerleyen yıllarda kaybeden Genç, eğitim hayatına İskenderpaşa İlkokulu’nda başladı. Ortaokul ve liseyi Trabzon Ticaret Lisesi’nde tamamlayarak 1974 yılında mezun oldu. İstanbul ve Ankara’daki İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinde Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’na kaydoldu ancak siyasi çalkantılar nedeniyle bu okulları yarıda bıraktı. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu’ndan mezun olan Genç, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi ve Kültür Bakanlığı’nda toplam dokuz yıl memur olarak görev yaptı.