Gazeteci Oğuz Bakır gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Oğuz Bakır gözaltına alındı

Gazeteci Oğuz Bakır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB soruşturmasını yürüten savcılardan birine ilişkin yaptığı açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gazeteci Oğuz Bakır, CHP Lideri Özgür Özel'in İBB soruşturmasını yürüten savcılardan birine ilişkin yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle gözaltına alındı.


Avukat Figen Çalıkuşu sosyal medya hesabı üzerinden gözaltı kararına tepki göstererek " Gazeteci Oğuz Bakır, X paylaşımı nedeniyle sabaha karşı gözaltına alındı. Çağırsanız da gelseydi olmaz mıydı? Suç unsuru yok! Sadece haber dökümü ve savcının fotoğrafı var. Ne zaman daha sakin ve yasal soruşturmaları göreceğiz?" ifadelerini kullandı.

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