Gazeteci Oray Eğin, hangi gazeteyi Çin Malı'na benzetti

Habertürk yazarı Oray Eğin kaleme aldığı yazısında, yayın hayatına girmeye hazırlanan Metin Yılmaz liderliğindeki Nefes gazetesine üstü kapalı göndermelerde bulundu.

“Bugünlerde bir TV ve gazete daha kuruluyor” diyen Oray Eğin, gazete için “Sözcü’nün Çin malı gibi” tabirini kullandı. ABD’de toplam üç haber kanalı olduğunu belirten Erin, üçünün gecelik toplam izleyici sayısı beş milyon kişiden az olduğunu vurguladı.

Türkiye’de çok sayıda haber kanalı olduğunu ifade eden Eğin, “Ama bildiğim medya yatırımın hala karlı bir iş olmadığı” dedi.

Sadece Türkiye’de değil, dünyada da medyanın para kazandırmadığını aktaran Eğin, “Jeff Bezos gibi ultra-zengin patronlara rağmen medya işi para kazandırmıyor. Ama Türkiye’de birkaç sene öncesine kadar adını duymadığımız isimler şimdi medya patronu. Daha da önemlisi büyüyorlar, yatırım yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yazısında yeni açılan TV ve gazetelerin finansmanını sorgulayan Eğin, “Bir gün lüks bir otelin içindeki daha da lüks bir lokantanın masasında, belki sanatsal bir davetin sonunda paraların nasıl kazanıldığı ve harcandığı da ortaya çıkar. Türkiye gibi ülkelerin bir özelliği de hiçbir şeyin çok uzun süre gizli kalmamasıdır” diye yazdı.