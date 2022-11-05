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Gazeteci Orhan Uğuroğlu Londra’nın Pub’larını denetledi. Helal sana Orhan abi

Ankara'nın kartalı, siyasetin ve siyasetçilerin yakın takipçisi, tarihin tanığı gazeteci Orhan Uğuroğlu, Kılıçdaroğlu'nun Londra ziyaretini yakından takip etti.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 11:55
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Gazeteci Orhan Uğuroğlu Londra’nın Pub’larını denetledi. Helal sana Orhan abi

Gazeteci Orhan Uğuroğlu Londra’nın Pub’larını denetledi. Helal sana Orhan abi
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Hala ruhunda muhabirlik aşkını yitirmeyen ender gazetecilerden olan Orhan Uğuroğlu Pup’larıyla meşhur Londra’da bazı mekanlara gidip kalite kontrolünü bizzat yaptı…

Barmen kız “sen bir daha gel Mr. Orhan” dedi…

E oraya kadar gidip de o mekanlarda kalite kontrol yapmamak da olmazdı.

Orhan Uğuroğlu İngiltere’nin ‘Paşalar Mekanı’ Kings Arms adlı Pup’a gidip güzel barmenin karşısında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Merkezi’ne onlarca haber geçerek editörleri bunaltan Orhan Uğuroğlu Londra’da Kılıçdaroğlu’nun gezisinde olup biteni ilk duyuran gazeteci oldu.

Haber koşuşturmasının içinde biraz soluklanmak için sarışın güzel İngiliz barmenin karşısına geçen Bab-ı Ali’nin Orhan Abi’si bu pozu haber ve çalışma mahkumu editörlere gönderdi.

Anlamı ‘En yüksek rütbeli subay’ – ‘Baş Haberci’ olan Kings Arms adlı bar (Pup) Oxfordlu öğrencilerin gittiği mekan olarak ünlü. Yani bir öğrenci barı…

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