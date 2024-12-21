Gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Tutuklama talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edilen Özlem Gürses hakkında hapis cezası verildi.

Youtube kanalında sarf ettiği sözler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan ve geçtiğimiz gece Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen gazeteci Özlem Gürses, ifadesinin alınmasından sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Gürses daha sonra ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, Mahkeme Gürses için ev hapsi cezası ve yurt dışına çıkış yasağı koydu.

foto111.jpg

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Özlem Gürses hakkında YouTube yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" sözleri nedeniyle TSK'yi "işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği" gerekçesiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Son Haberler
AKP'de büyük kriz! Salonu terk ettiler
AKP'de büyük kriz! Salonu terk ettiler
Tanju Özcan’dan Bahçeli’ye 'Öcalan' önerisi. Bahçeli çok kızacak
Tanju Özcan’dan Bahçeli’ye 'Öcalan' önerisi. Bahçeli çok kızacak
Beşiktaş-Alanyaspor maçında art arda goller!
Beşiktaş-Alanyaspor maçında art arda goller!
Özgür Özel'den Özlem Gürses kararına tepki: "Bunu da yaptınız Türkiye'ye yazıklar olsun!!!"
Özgür Özel'den Özlem Gürses kararına tepki: "Bunu da yaptınız Türkiye'ye yazıklar olsun!!!"
Gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı
Gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı