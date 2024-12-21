Gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı

Youtube kanalında sarf ettiği sözler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan ve geçtiğimiz gece Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen gazeteci Özlem Gürses, ifadesinin alınmasından sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Gürses daha sonra ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, Mahkeme Gürses için ev hapsi cezası ve yurt dışına çıkış yasağı koydu.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Özlem Gürses hakkında YouTube yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" sözleri nedeniyle TSK'yi "işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği" gerekçesiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.